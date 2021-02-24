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لضمان سلامة الاجراءات القانونية بحقهن ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية

لجنة متابعة شؤون النزيلات تستكمل جوالتها التفقدية لسجن النساء المركزي

24 شباط / فبراير 2021 07:22

لجنة متابعة شؤون النزيلات تستكمل جوالتها التفقدية لسجن النساء المركزي
لجنة متابعة شؤون النزيلات تستكمل جوالتها التفقدية لسجن النساء المركزي

غزة- الرأي

استكملت لجنة  متابعة شؤون النزيلات، والمشكلة من أعضاء النيابة العامة أ.نسرين السيقلي وأ.إيناس الدحدوح جوالتها التفقدية لسجن النساء المركزي ( أنصار)، لتفقد أوضاع النزيلات، وعقدت اللجنة لقاء مع مديرة السجن المقدم أمل نوفل بحضور وكيل نيابة تنفيذ الأحكام أ. باهر النحال .


وناقش الإجتماع قضايا النزيلات ومحاكمتهن، وضمان سلامة الاجراءات القانونية، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهن ومدى ملائمة الظروف المعيشية والرعاية الطبية داخل مركز التوقيف.

وتفقدت  اللجنة احوال النزيلات، واستمعت لمطالبهن  ومتابعة ملفاتهن والاطلاع على جميع الاجراءات القانونية، ولاسيما التأكد من سلامة التوقيف، بما يضمن سلامة الإجراء ومحاكمة عادلة.

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