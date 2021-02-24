وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الموارد البشرية تدعو لتزويد المكاتب الإعلامية الحكومية بكوادر جديدة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالزراعة تختتم دورة "الضبطية القضائية" لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية لجنة متابعة شؤون النزيلات تستكمل جوالتها التفقدية لسجن النساء المركزي وكالة الرأي الفلسطينية "معروف": حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع "راديو الشباب" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تعلن تسجيل 84 إصابة بـ"كورونا" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر ليوم الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف أراضٍ في أبو ديس لصالح مستوطنة "كيدار" وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق: يجب كشف تفاصيل اتفاقية حقل غاز غزة وكالة الرأي الفلسطينية تدهور صحة الأسير إيهاب الحجوج في سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال الاجتماع الختامي

لجنة الموارد البشرية تدعو لتزويد المكاتب الإعلامية الحكومية بكوادر جديدة

24 شباط / فبراير 2021 07:37

لجنة الموارد البشرية تدعو لتزويد المكاتب الإعلامية الحكومية بكوادر جديدة
لجنة الموارد البشرية تدعو لتزويد المكاتب الإعلامية الحكومية بكوادر جديدة

غزة- الرأي

أكدت لجنة الموارد البشرية الإعلامية في ديوان الموظفين العام، على أهمية تعزيز الكادر الإعلامي التابع للمكتب الاعلامي الحكومي وبقية وحدات العلاقات العامة والإعلام في مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة، بطواقم وظيفية جديدة تعزز من دورها الإعلامي في المرحلة القادمة.


جاء ذلك، خلال الاجتماع الختامي الذي عقدته اللجنة بحضور المهندس إياد أبو صفية رئيس اللجنة، والأعضاء د. مؤمن عبد الواحد وأ. إياد البزم وأ. زكريا جودة، وأ. محمد أبو صفية، إلى جانب منسقة اللجنة أ. نهال حسن.


رحب م. إياد أبو صفية بالحضور، مؤكداً توجه الحكومة الفلسطينية صوب تطوير الملف الاعلامي في مختلف الوزارات العاملة، مستعرضاً أمام الجميع مسودة وثيقة السياسات الاعلامية، التي تؤكد على تزويد المؤسسات الحكومية المختلفة بكوادر إعلامية جديدة في العام الجاري.
عجز في الكوادر الاعلامية
وتطرقت اللجنة في اجتماعها الختامي إلى وجود عجز بالكوادر الإعلامية، مع وجود (23) مسمى وظيفي في الدوائر الاعلامية غير مدرجة ضمن التخصصات الإعلامية المطلوبة، إلى جانب معاناة المكاتب الاعلامية الحكومية من ضعف عام في الإمكانيات اللوجستية المختلفة.


وشدد الحاضرون على ضرورة صياغة بروتوكول لتنظيم العلاقة بين الوحدات الإعلامية العاملة في الوزارات الحكومية المختلفة، مع توفير كوادر اعلامية جديدة قادرة على تقديم الإضافية النوعية للمؤسسات الحكومية في المرحلة القادمة.


تخصصات جديدة
ودعا الحاضرون إلى تزويد المكاتب الإعلامية في الوزارات بمسميات وظيفية جديدة تختص بالاعلام الجديد والتصوير والتحرير، إلى جانب التقديم والتدقيق اللغوي، مع التركيز على المهارات الإعلامية في اختيار المرشحين، والاعتماد على برامج التشغيل المؤقت في وزارة العمل لكسب مزيد من الكوادر الاعلامية في المرحلة القادمة.


وأنهى الحاضرون اجتماعهم الختامي، بتكليف المكتب الإعلامي الحكومي بانجاز بروتوكول التعاون الإعلامي، مع تكليف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي بتنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الإعلام الحكومي والدوائر الحكومية المختلفة بهدف توحيد الجهود الإعلامية في المرحلة القادمة.

152940441_10157563137520843_1435589000470979754_o لجنة الموارد البشرية تدعو لتزويد المكاتب الإعلامية الحكومية بكوادر جديدة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟