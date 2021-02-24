وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تضيف مميزات الذكاء الاصطناعى لبرنامج Word وكالة الرأي الفلسطينية اختراق هواتف أيفون سيصبح أكثر صعوبة .. لهذا السبب وكالة الرأي الفلسطينية منظمة غير ربحية تنشئ أول مدرسة فى العالم بالطباعة ثلاثية الأبعاد بمدغشقر وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الموارد البشرية تدعو لتزويد المكاتب الإعلامية الحكومية بكوادر جديدة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالزراعة تختتم دورة "الضبطية القضائية" لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية لجنة متابعة شؤون النزيلات تستكمل جوالتها التفقدية لسجن النساء المركزي وكالة الرأي الفلسطينية "معروف": حالة التراخي قد تعيدنا إلى تقييد الحركة والحظر وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع "راديو الشباب" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تعلن تسجيل 84 إصابة بـ"كورونا" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر ليوم الخميس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

مايكروسوفت تضيف مميزات الذكاء الاصطناعى لبرنامج Word

24 شباط / فبراير 2021 07:53

مايكروسوفت تضيف مميزات الذكاء الاصطناعى لبرنامج Word
مايكروسوفت تضيف مميزات الذكاء الاصطناعى لبرنامج Word


كشف تقرير لموقع TechRadar أن شركة مايكروسوفت تعتزم إضافة ميزة جديدة لبرنامج وورد Word الشهر المقبل، وهي ميزة التنبؤات النصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأظهر التحديث على Microsoft 365 أن الشركة تعتزم تقديمها لجميع مستخدمي وورد بعد إضافته للنسخ التجريبية سابقاً.
 
وقالت شركة مايكروسوفت على موقعها الإلكتروني «تساعد التنبؤات النصية المستخدمين على الكتابة بشكل أكثر كفاءة من خلال توقع النص بسرعة ودقة، وتعمل هذه الميزة على تقليل الأخطاء الإملائية والنحوية وتتعلم بنفسها بمرور الوقت لتقديم أفضل التوصيات بناءً على أسلوب الكتابة الخاص بالمستخدم».
 
كما سيوفر التحديث أداة مشابهة لاقتراحات «الكتابة الذكية» التي تقدمها مستندات غوغل المنافسة لبرنامج وورد، وستبدأ في رؤية التنبؤات أثناء كتابة مستند بمجرد تشغيل الميزة، ويمكنك الضغط على مفتاح تاب TAB لقبول الاقتراحات ومفتاح ESC لرفضها، ويمكن إيقافها إذا وجد المستخدم عدم وجود فائدة منها.
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟