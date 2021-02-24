مايكروسوفت تضيف مميزات الذكاء الاصطناعى لبرنامج Word



كشف تقرير لموقع TechRadar أن شركة مايكروسوفت تعتزم إضافة ميزة جديدة لبرنامج وورد Word الشهر المقبل، وهي ميزة التنبؤات النصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأظهر التحديث على Microsoft 365 أن الشركة تعتزم تقديمها لجميع مستخدمي وورد بعد إضافته للنسخ التجريبية سابقاً.



وقالت شركة مايكروسوفت على موقعها الإلكتروني «تساعد التنبؤات النصية المستخدمين على الكتابة بشكل أكثر كفاءة من خلال توقع النص بسرعة ودقة، وتعمل هذه الميزة على تقليل الأخطاء الإملائية والنحوية وتتعلم بنفسها بمرور الوقت لتقديم أفضل التوصيات بناءً على أسلوب الكتابة الخاص بالمستخدم».



كما سيوفر التحديث أداة مشابهة لاقتراحات «الكتابة الذكية» التي تقدمها مستندات غوغل المنافسة لبرنامج وورد، وستبدأ في رؤية التنبؤات أثناء كتابة مستند بمجرد تشغيل الميزة، ويمكنك الضغط على مفتاح تاب TAB لقبول الاقتراحات ومفتاح ESC لرفضها، ويمكن إيقافها إذا وجد المستخدم عدم وجود فائدة منها.



