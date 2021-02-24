اختتام مسابقة توظيف الإناث بوزارة الداخلية

غزة – الرأي

أعلن العميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اختتام جميع مراحل مسابقة تعيين أفراد "إناث" للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2020م.

وقال العميد "أبو سلطان" في تصريح صحفي، إن الهيئة أنهت مراحل مسابقة توظيف الإناث بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بعد أن استكملت كافة الإجراءات المعمول بها وفق القانون الفلسطيني.

وأضاف أنه تم استيعاب 50 متسابقة اللواتي حصلن على أعلى الدرجات في جميع مراحل المسابقة، وإلحاقهن بدورة تدريبية لمدة 45 يوماً لدى المديرية العامة للتدريب؛ لإكسابهن الخبرات العملية والعلمية التي تنسجم مع حجم العمل والأعباء في أجهزة وزارة الداخلية.

وأوضح أنه سيتم أخذ المتسابقات اللاتي يجتزن الدورة التدريبية، للعمل في أجهزة الوزارة برتبة جندي تحت الاختبار لمدة (6) شهور، وبتسوية على المؤهل العلمي "بحد أقصى ثانوية عامة"، مبيّناً أن الترقية ستُعتمد بالأقدمية المطلقة ضمن فئة الأفراد.

ولفت العميد "أبو سلطان" إلى أنه تم تخصيص "كشف انتظار" لـ 206 متسابقات أخريات، من اللواتي اجتزن جميع مراحل المسابقة بنجاح، في حال توفر شواغر لهن للعمل في قوى الأمن، وفق حاجة الوزارة من الكوادر البشرية.

وبين رئيس هيئة التنظيم والإدارة أن مسابقة توظيف الإناث بمراحلها الثلاث، المتمثلة باختبارات اللياقة البدنية، والفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، جرت بإشراف ومتابعة من قبل كلّ من المجلس التشريعي الفلسطيني، ولجنة متابعة العمل الحكومي، ووكيل وزارة الداخلية الأمن الوطني، والرقابة المالية والإدارية، ومكتب المراقب العام بالوزارة.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد - إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الداخلية؛ لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.