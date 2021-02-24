الصحة: انخفاض مؤشر الأمراض المعدية خلال الأعوام (2006-2020)

غزة- الرأي

تناول تقرير انجازات وزارة الصحة منذ العام 2006 وحتى العام المنصرم 2020، أهم مؤشرات الأمراض المعدية، حيث استطاعت الوزارة بالشراكة مع القطاعات الصحية المختلفة الحد من العديد من الأمراض الوبائية مثل شلل الأطفال والكوليرا والحصبة، والحصبة الألمانية والدفتيريا والسعال الديكي.



وأوضح التقرير أن نسبة التطعيم بلغت 99% من الأطفال في قطاع غزة لكل الأمراض الوبائية المعدية في العام 2020، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال تقديم برامج وقائية مميزة كالرصد الوبائي لكل الأمراض المعدية.



وبين التقرير انخفاض مؤشر مرض السل من (2.01%) في العام 2006، إلى (0.6%) في العام 2020، الأمر الذي يعكس تقدماً ملموساً في برامج التطعيم المقدمة للأطفال.

كما أشار التقرير إلى انخفاض مؤشر مرض التهاب السحايا من (8.4%) في العام 2006، إلى (1.0%) في العام 2020.