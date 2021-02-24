التعليم بغزة تعلن موعد عقد امتحانات توظيف المعلمين

غزة – الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن موعد عقد امتحانات توظيف المعلمين للعام ٢٠٢١.

وقالت الوزارة، إنه سيتم عقد الامتحانات بتاريخ 1/4/2021 لجميع المتقدمين في كافة التخصصات.

وأفادت بأنها ستقوم بتحديد قاعات الامتحان في وقت لاحق، وذلك في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة.

وكانت الوزارة قد أعلنت بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن احتياجاتها من الوظائف التعليمية للعام 2021-2022 وأتاحت الفرصة التسجيل للخريجين بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالتوظيف.