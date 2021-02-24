الصحة: خدمات رعاية الأم والطفل تشهد تطوراً ملموساً

غزة- الرأي

كثفت دائرة الام والطفل بوزارة الصحة ، جهودها لتقديم خدمات صحية ذات جودة أفضل، وذلك من خلال المتابعة الأولية للحوامل والمرضعات.



وقالت مديرة دائرة صحة الأم والطفل د. نهلة حلس، إن رعاية الحوامل تقدم خدماتها لحوالي (152) ألف سيدة شهريا، بواقع 575 زيارة يومية موزعين على كافة مناطق قطاع غزة.



وأوضحت د. حلس بأن وزارتها تعزز الخدمات المقدمة للسيدات في سن الإنجاب وتقليل المرضى والوفيات للأمهات والمواليد، من خلال الدليل الوطني الموحد لرعاية ومشورة ما قبل الحمل، مشيرة الى حرصها على تطوير الأجهزة الطبية وتحديثها من خلال جهاز الترا ساوند (رباعي الأبعاد) الذي يعمل على اكتشاف التشوهات الخلقية مبكراً بشكل مفصل، أضافة الى تطوير غرف السمعيات لمسح السمع للمواليد.



ولفتت د. حلس إلى أن دائرتها تعمل على مشورة القضايا الانجابية من خلال جهاز تليفون (Hot line)، لإرشاد الحوامل وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهن.