وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: انخفاض مؤشر الأمراض المعدية خلال الأعوام (2006-2020) وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2769) الأربعاء24/2/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: دخلنا في موجة ثالثة من تفشي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف القدس تقرر فتح "الأقصى" أمام المصلين برمضان وكالة الرأي الفلسطينية اختتام مسابقة توظيف الإناث بوزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: السلطة فشلت بإنجاز تطلعات شعبنا وعززت الانقسام وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 10 شبّان من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة بقاعدة عسكرية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: خدمات رعاية الأم والطفل تشهد تطوراً ملموساً

24 شباط / فبراير 2021 11:02

الصحة: خدمات رعاية الأم والطفل تشهد تطوراً ملموساً
الصحة: خدمات رعاية الأم والطفل تشهد تطوراً ملموساً

غزة- الرأي

كثفت دائرة الام والطفل بوزارة الصحة ، جهودها لتقديم خدمات صحية ذات جودة أفضل، وذلك من خلال المتابعة الأولية للحوامل والمرضعات.


وقالت مديرة دائرة صحة الأم والطفل د. نهلة حلس، إن رعاية الحوامل تقدم خدماتها لحوالي (152) ألف سيدة شهريا، بواقع 575 زيارة يومية موزعين على كافة مناطق قطاع غزة.


وأوضحت د. حلس بأن وزارتها تعزز الخدمات المقدمة للسيدات في سن الإنجاب وتقليل المرضى والوفيات للأمهات والمواليد، من خلال الدليل الوطني الموحد لرعاية ومشورة ما قبل الحمل، مشيرة الى حرصها على تطوير الأجهزة الطبية وتحديثها من خلال جهاز الترا ساوند (رباعي الأبعاد) الذي يعمل على اكتشاف التشوهات الخلقية مبكراً بشكل مفصل، أضافة الى تطوير غرف السمعيات لمسح السمع للمواليد.


ولفتت د. حلس  إلى أن دائرتها تعمل على مشورة القضايا الانجابية من خلال جهاز تليفون (Hot line)، لإرشاد الحوامل وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟