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"هنية" يساند مراكز الإصلاح والتأهيل بالأدوات الرياضية

24 شباط / فبراير 2021 11:41

"هنية" يساند مراكز الإصلاح والتأهيل بالأدوات الرياضية

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تقديم مجموعة أدوات رياضية من احتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية.

جاء ذلك،  خلال استقبال عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس،  مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية العقيد جميل سمور، واستمع لما تقدمه المراكز من خدمات لتأهيل النزلاء وعلاج المشاكل المجتمعية، وتم التطرق إلى أهمية النشاط الرياضي وفتح مجالات التعاون في هذا الإطار.

وأوضح هنية، أن الاحتياجات ستشمل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، وتهدف لتقديم خدمة تساند جهود وزارة الداخلية في الترويح والدعم النفسي وتفعيل الأنشطة الخاصة بنزلاء مراكز الإصلاح.

 من جهته، قدم العقيد جميل سمور شكره لعبد السلام هنية على دعمه ومبادرته لتوفير الاحتياجات الرياضية، كما أثنى على الجهود المتواصلة لدعم النشاط الرياضي.

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