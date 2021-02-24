المستشفى الاندونيسي يطلع أطباء بلا حدود على خدمات مركز نورة الكعبي

غزة- الرأي

أطلعت إدارة المستشفى الاندونيسي صباح اليوم، وفد من منظمة أطباء بلا حدود على الخدمات والأنشطة المقدمة في مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى، وبحث الطرفان وضع آلية لتحديد نطاقات التدخل لتقديم تدريبات توعوية وتدريب على طرق الوقاية من العدوى للطواقم العاملة بالمركز.



واستقبل الوفد كل من المدير الطبي الدكتور محمد أبو ندى والمدير الإداري والمالي الدكتور كمال النونوبالمستشفى.

وضم الوفد الزائر راشيل سيجوين المنسق الطبي لأطباء بلا حدود بلجيكا وكل من لورا لوكس منسق مشروع الاستجابة لجائحة كوفيد والدكتورة علا زيارة معاون المنسق الطبي بالمؤسسة.



وأتفق الطرفان على وضع آلية عمل لتدريب الطواقم العاملة حيث ستبدأ أولى التدريبات مع طواقم النظافة على كيفية التعامل مع المخلفات والوقاية من العدوى في الأسابيع القادمة.