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"شرطة الأمن" تباشر مهامها على مداخل مستشفى اليمن السعيد

24 شباط / فبراير 2021 12:01

شرطة الشمال تباشر مهامها على مداخل مستشفى اليمن السعيد
شرطة الشمال تباشر مهامها على مداخل مستشفى اليمن السعيد

غزة- الرأي

باشرت شرطة أمن المستشفيات بمحافظة الشمال  مهامها على مداخل  مستشفى اليمن السعيد، بعد افتتاحه حديثاً لضبط الحالة الأمنية . 

وقال رائد زاهر عليان رئيس قسم شرطة المستشفيات بمحافظة الشمال : " إنه تم نشر عناصر الشرطة داخل المستشفى وداخل العيادات الخاصة بها بهدف ضبط الحالة الأمنية ومنع التزاحم بين المراجعين وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء " . 


وأشار عليان إلى أنه التقى بمدير المستشفى الدكتور كمال النونو لوضع آلية لمتابعة العيادات الخارجية في المستشفى وتنظيم العمل فيها ، وكذلك تأمين مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى ووضع آلية مشتركة للعمل داخل المركز " .

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