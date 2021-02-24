"شرطة الأمن" تباشر مهامها على مداخل مستشفى اليمن السعيد

غزة- الرأي

باشرت شرطة أمن المستشفيات بمحافظة الشمال مهامها على مداخل مستشفى اليمن السعيد، بعد افتتاحه حديثاً لضبط الحالة الأمنية .

وقال رائد زاهر عليان رئيس قسم شرطة المستشفيات بمحافظة الشمال : " إنه تم نشر عناصر الشرطة داخل المستشفى وداخل العيادات الخاصة بها بهدف ضبط الحالة الأمنية ومنع التزاحم بين المراجعين وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء " .



وأشار عليان إلى أنه التقى بمدير المستشفى الدكتور كمال النونو لوضع آلية لمتابعة العيادات الخارجية في المستشفى وتنظيم العمل فيها ، وكذلك تأمين مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى ووضع آلية مشتركة للعمل داخل المركز " .