بلدية خان يونس تعلن عن تأجير 10 محلات في مبنى الكرامة

خان يونس- الرأي

أعلنت بلدية خان يونس عن تأجير عدد 10 محلات في مبنى الكرامة مقابل مبنى البلدية ، لمدة عامٍ، عن طريق الظرف المختوم، مبينة أن أرقام المحلات المرقمة 1 غربًا الي 10 شرقاً وفق الشروط التالية:



1- سيتم فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق2/3/2021الساعة العاشرة صباحا في مقر البلدية.

2- لمن يرغب دخول المزاد عليه دفع مبلغ 500 دينار أردني في صندق البلدية كتأمين دخول المزاد.

3- يتم استلام وتقديم كتاب المزاد وتقديمه بالظرف المختوم بقسم الايجارات بالبلدية قبل موعد فتح المظاريف المذكور أعلاه.

4- في حالة انسحاب من رسي عليه المزاد يفقد حقه في استرداد مبلغ التأمين المذكور .

5- تدفع قيمة المزاد نقداً على من يرسو عليه المزاد.

6- يلتزم كل من يرسو عليه المزاد باللوائح والأنظمة والقوانين وكافة التعليمات المعمول بها لدى البلدية ، وشروط العقد الذي يوقع بالخصوص .

7- مسئولية البلدية محدودة وضمن نطاق العقد.

8- للبلدية الحق في عدم قبول أعلى مبلغ أجرة بدون إبداء الأسباب.