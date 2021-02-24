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بلدية خان يونس تعلن عن تأجير 10 محلات في مبنى الكرامة

24 شباط / فبراير 2021 12:05

بلدية خان يونس تعلن عن تأجير 10 محلات في مبنى الكرامة
بلدية خان يونس تعلن عن تأجير 10 محلات في مبنى الكرامة

خان يونس- الرأي

أعلنت بلدية خان يونس عن تأجير عدد 10 محلات في مبنى الكرامة مقابل مبنى البلدية ، لمدة عامٍ، عن طريق الظرف المختوم، مبينة أن أرقام المحلات المرقمة 1 غربًا الي 10 شرقاً  وفق الشروط التالية:


1- سيتم فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق2/3/2021الساعة العاشرة صباحا في مقر البلدية.
2- لمن يرغب دخول المزاد عليه دفع مبلغ 500 دينار أردني في صندق البلدية كتأمين دخول المزاد.
3- يتم استلام وتقديم كتاب المزاد وتقديمه بالظرف المختوم بقسم الايجارات بالبلدية قبل موعد فتح المظاريف المذكور أعلاه.
4- في حالة انسحاب من رسي عليه المزاد يفقد حقه في استرداد مبلغ التأمين المذكور .
5- تدفع قيمة المزاد نقداً على من يرسو عليه المزاد.
6- يلتزم كل من يرسو عليه المزاد باللوائح والأنظمة والقوانين وكافة التعليمات المعمول بها لدى البلدية ، وشروط العقد الذي يوقع بالخصوص .
7- مسئولية البلدية محدودة وضمن نطاق العقد.
8- للبلدية الحق في عدم قبول أعلى مبلغ أجرة بدون إبداء الأسباب.

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