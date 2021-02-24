التعليم تنشر تعليمات قبول وتسجيل الطلبة بالصف الأول الأساسي

غزة – الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تعليمات قبول وتسجيل الطلبة في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي 2021/2022.

وقالت الوزارة، إن التعليمات هي كما يلي:

1) يبدأ التسجيل للصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة اعتباراً من صباح يوم الاثنين بتاريخ 01/03/2021م وينتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 31/03/2021م.

2) يتحمل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة في حال عدم تسجيل أبنائهم في الفترة المحددة، علماً بأن الوزارة لن تفتح أي شعبة إضافية لهذا الصف بعد التاريخ المحدد أعلاه.

3) يُقبل في المدارس الحكومية جميع الأطفال الذين هم مواليد 2015/2016 من 01/02/2015 ولغاية 31/01/2016م.

4) يُقبل في المدارس الخاصة جميع الأطفال الذين هم مواليد 2015/2016م من 01/02/2015م ولغاية 31/03/2016م، ويشترط أن يستمر الطلبة الذين هم من مواليد 1/2/2016 ولغاية 31/3/2016 في المدارس الخاصة حتى نهاية الصف الثاني الأساسي على الأقل قبل السماح بتسجيلهم في المدارس الحكومية.

5) لا يُسمح بقبول أي طفل لا تنطبق عليه هذه التعليمات.

6) يُقبل أبناء الفلسطينيين العائدين من خارج فلسطين الذين تنطبق عليهم شروط القبول في هذا الصف.

7) يتم قبول الأطفال غير الفلسطينيين " إذا توفر لديهم إذن إقامة" وتنطبق عليهم شروط القبول التي تعتمدها الوزارة.