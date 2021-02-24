الحكم المحلي تنظم لقاًء تدريبياً لموظفيها بعنوان " تعريف بدليل الإجراءات"

غزة- الرأي

نظمت وحدة التخطيط والجودة بوزارة الحكم المحلي لقاء تدريبيا خاصا بموظفي الوزارة بعنوان "تعريف بدليل الإجراءات" وذلك ضمن تطوير الأداء المؤسسي للوزارة والارتقاء بالجودة الإدارية.



واستهدف اللقاء المدراء العامون ومدراء الدوائر في الوزارة حول كيفية اعداد دليل إجراءات كل إدارة، وصولاً لتحقيق أعلى نسبة في جودة الأداء وتقديم الخدمة الأفضل لجمهور وزارة الحكم المحلي.



وأكد المهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي بأن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة متكاملة من خطة الوزارة للارتقاء بالعمل المؤسسي داخل الوزارة حسب معايير دولية متعارف عليها في مجال تقييم الأداء المؤسسي.



ورحبت م. أشواق غنيم مسئولة ملف الجودة والتطوير بالوزارة بخبير الجودة والتخطيط أ. صلاح الأشقر الذي أكد على أهمية معرفة كل موظف حكومي بدليل الإجراءات الخاص بإدارته وذلك للارتقاء بها وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن.



وفي هذا الصدد قال الأشقر: " الإجراءات عبارة عن مجموعة من العمليات تقدم مدخلات من خلال القيام ببعض الأنشطة على تلك المدخلات وذلك للحصول على مخرج ذو قيمة فاعلة"، مبينا أن دليل الإجراءات تعتبر المظلة الأكبر التي تشمل كل أعمال الوزارة.



وأوضح خبير الجودة والتخطيط أهمية التزام كل موظف بعمل نموذج دليل إجراءات خاص بإدارته.



وأكد على أن معرفة دليل الإجراءات بالشكل الكامل بحاجة الى دورة تثقيفية مكثفة للعمل على اتباعها بالأسس الصحيحة للوصول إلى نتائج مثمرة.