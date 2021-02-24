بصريات مستشفى العيون يقدم الخدمة لنحو (500) حالة خلال يناير الماضي

غزة- الرأي

قال صبري حجاج رئيس قسم البصريات بمستشفى العيون، إن قسم البصريات ساهم في تقديم الخدمة لنحو (500) حالة من المترددين على العيادة الخارجية.



وأكد حجاج على أهمية الدور الذي يقدمه قسم البصريات في العيادات الخارجية، حيث يقدم الفحوصات الهامة والأساسية للمرضى، ويقيس القوة الانكسارية للعين (وحدة الإبصار) بالإضافة إلى وصف مقاس النظارة المناسب لجميع الأعمار وإجراء بعض الفحوصات الطبية التخصصية ذات العلاقة مع العيادات التخصصية في المستشفى مثل عيادة المياه البيضا والجلوكوما والشبكية والأطفال، وغيرها.



وأشار إلى أنه تم خلال العام الماضي تدعيم كادر البصريات في قسم الاستقبال والحوادث لملائمة التغيرات الحاصلة في عمل العيادات بما يخص جائحة كورونا، وللتقليل من عدد مرات ارتياد المريض للمستشفى مضيفا إلى انه تم تعزيز كادر الأجهزة التشخيصية بما يضمن إجراء الفحوصات في نفس اليوم.



وبين حجاج انه تم تفعيل خدمة البصريات في عيادة العيون في مركز الرعاية الاولية في الشيخ رضوان، في سبيل تجنيب المرضى المواعيد طويلة المدى في مستشفى العيون، آملا ان يتم تفعيل عيادات عيون مختلف مراكز الرعاية الاولية في القطاع من حيث الخدمات البصرية الأولية لتسهيل وتسريع تقديم الخدمة للجمهور في أماكن سكناهم.