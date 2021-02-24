وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم مشروع دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني وكالة الرأي الفلسطينية النائب نعيم تبحث مع ديوان الموظفين حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى و الإعلام الحكومى يبحثان توحيد الجهود الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و1307 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" و"الأوقاف" توقعان عقد إعادة اعمار مسجد الشهيد خليل الوزير وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية رئيس خلية "أزمة كورونا" يستقبل اتصالات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بصريات مستشفى العيون يقدم الخدمة لنحو (500) حالة خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنظم لقاًء تدريبياً لموظفيها بعنوان " تعريف بدليل الإجراءات" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر تعليمات قبول وتسجيل الطلبة بالصف الأول الأساسي
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأشغال" و"الأوقاف" توقعان عقد إعادة اعمار مسجد الشهيد خليل الوزير

24 شباط / فبراير 2021 01:01

"الأشغال" و"الأوقاف" توقعان عقد إعادة اعمار مسجد الشهيد خليل الوزير

غزة- الرأي

وقعت وزارتا الأشغال العامة والإسكان و الأوقاف والشؤون الدينية، عقد إعادة اعمار مسجد الشهيد خليل الوزير (الشيخ عجلين) بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين.

وقد شهد مراسم التوقيع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان ومدير عام العطاءات المركزية بالوزارة م. عماد محمد حمادة، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. عادل الصوالحة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أمان فلسطين بغزة أ. عمر صيام بالإضافة لشركة الأهرام الذهبية للمقاولات.

وقال م. سرحان "نشهد اليوم مراسم توقيع مسجد الشهيد خليل الوزير الذي تعرض للهدم الكلي خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2008-2009م، مشيرًا إلى أن المسجد يشتمل على مركز لتحفيظ القرآنومستوصف صحي لأهل المنطقة". 

وشدد  على أن طواقم العمل ستشرع عاجلا بأعمال البناء وذلك بهدف الانتهاء منه بأقرب وقت ممكن. 

وشكر م. سرحان مؤسسة أمان فلسطين ودولة أندونيسيا على تمويل بناء المسجد مثمنا جهود الخيرين من أبناء الأمة العربية والإسلامية في بناء المساجد والمرافق العامة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟