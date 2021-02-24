"الأشغال" و"الأوقاف" توقعان عقد إعادة اعمار مسجد الشهيد خليل الوزير

غزة- الرأي

وقعت وزارتا الأشغال العامة والإسكان و الأوقاف والشؤون الدينية، عقد إعادة اعمار مسجد الشهيد خليل الوزير (الشيخ عجلين) بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين.

وقد شهد مراسم التوقيع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان ومدير عام العطاءات المركزية بالوزارة م. عماد محمد حمادة، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. عادل الصوالحة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أمان فلسطين بغزة أ. عمر صيام بالإضافة لشركة الأهرام الذهبية للمقاولات.

وقال م. سرحان "نشهد اليوم مراسم توقيع مسجد الشهيد خليل الوزير الذي تعرض للهدم الكلي خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2008-2009م، مشيرًا إلى أن المسجد يشتمل على مركز لتحفيظ القرآنومستوصف صحي لأهل المنطقة".

وشدد على أن طواقم العمل ستشرع عاجلا بأعمال البناء وذلك بهدف الانتهاء منه بأقرب وقت ممكن.

وشكر م. سرحان مؤسسة أمان فلسطين ودولة أندونيسيا على تمويل بناء المسجد مثمنا جهود الخيرين من أبناء الأمة العربية والإسلامية في بناء المساجد والمرافق العامة .