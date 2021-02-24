النائب نعيم تبحث مع ديوان الموظفين حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف

غزة- الرأي

زارت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني هدى نعيم مقر رئيس ديوان الموظفين العام برفقة ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان في استقبالهم رئيس الديوان يوسف الكيالي.

وبحثت النائب نعيم مع الكيالي عدداً من الملفات، خاصة حصة ذوي الإعاقة من الوظائف بشكل عام وحقوقهم الوظيفية، والتي كفلها القانون الفلسطيني.

واستعرضت نعيم أبرز التشريعات والقوانين الفلسطينية التي تؤكد على حقوق ذوي الإعاقة في الوظيفة، وهي المادة 13 ضمن قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000، والمادة 10 لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، والذين يوضحان صراحة بإلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها.

كما بينت أن قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998، في مادته 24 يجيز توظيف ذوي الإعاقة إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص.

وأكدت النائب نعيم على ضرورة مواصلة العمل وفق المعايير القانونية والشفافية، وذلك من اجل حصول كافة شرائح المجتمع على حقوقها في التوظيف.

من جهته؛ أكد الكيالي حرص ديوان الموظفين على تطبيق كافة القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية، وخاصة حصة ذوي الإعاقة، واستمرار العمل بكل ما من شأنه حفظ الشفافية وضمان العدالة.