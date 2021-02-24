التعليم تختتم مشروع دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني

غزة- الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، مشروع تعزيز دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني الرابع بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بتمويل من اليونيسف.

وحضر حفل الاختتام د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي, د. تامر اشتيوي نائب رئيس الكلية لشؤون التخطيط والعلاقات الخارجية, السيدة بانجي مسؤول التعليم في اليونيسيف في فلسطين.

واستهدف المشروع الذي تم تنفيذه في (30) مدرسة حكومية حوالي (3000) طالبًا وطالبة من الصف العاشر الأساسي والحادي عشر.

ويهدف المشروع إلى تعزيز دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني, من خلال تدريبيهم في عدة تخصصات تقنية ومهنية تلبي سوق العمل, بالإضافة إلى تدريبهم في مجال ريادة الأعمال.