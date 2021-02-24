وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم مشروع دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني وكالة الرأي الفلسطينية النائب نعيم تبحث مع ديوان الموظفين حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى و الإعلام الحكومى يبحثان توحيد الجهود الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و1307 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" و"الأوقاف" توقعان عقد إعادة اعمار مسجد الشهيد خليل الوزير وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية رئيس خلية "أزمة كورونا" يستقبل اتصالات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بصريات مستشفى العيون يقدم الخدمة لنحو (500) حالة خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنظم لقاًء تدريبياً لموظفيها بعنوان " تعريف بدليل الإجراءات" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر تعليمات قبول وتسجيل الطلبة بالصف الأول الأساسي
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تختتم مشروع دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني

24 شباط / فبراير 2021 01:22

التعليم تختتم مشروع دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني
التعليم تختتم مشروع دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني

غزة- الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، مشروع تعزيز دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني الرابع بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بتمويل من اليونيسف.

وحضر حفل الاختتام د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي, د. تامر اشتيوي نائب رئيس الكلية لشؤون التخطيط والعلاقات الخارجية, السيدة بانجي مسؤول التعليم في اليونيسيف في فلسطين.

واستهدف المشروع الذي تم تنفيذه في (30) مدرسة حكومية حوالي (3000) طالبًا وطالبة من الصف العاشر الأساسي والحادي عشر.

ويهدف المشروع إلى تعزيز دمج الطلائع في القطاع التقني والمهني, من خلال تدريبيهم في عدة تخصصات تقنية ومهنية تلبي سوق العمل, بالإضافة إلى تدريبهم في مجال ريادة الأعمال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟