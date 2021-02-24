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بدء التسجيل لتسديد رسوم طلبة جامعة الإسراء من المستحقات

24 شباط / فبراير 2021 04:22

جامعة الاسراء
جامعة الاسراء

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الإسراء من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأكدت في إعلانها على أنه منْ يستفيد من التسجيل هو (الموظف نفسه – الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ - أخت) بمبلغ 300 شيكل فقط تخصم من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية.

وشددت الوزارة على أن الأولوية لمن يسجل أولاً فالعدد محدود، مشيرةً إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/3/2021م، وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

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