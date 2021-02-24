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لأندية المحافظات الجنوبية

"هنية" و "شمالي" يفتتحان دوري "جوال" لكرة الطائرة

24 شباط / فبراير 2021 10:40

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غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة - نائب رئيس اتحاد كرة الطائرة دوري كرة الطائرة لأندية الدرجة الممتازة بالمحافظات الجنوبية 2021، بحضور عمر شمالي المدير الإقليمي لشركة "جوال" - راعي الدوري.


وانطلق الدوري بلقاء افتتاحي جمع خدمات جباليا بطل الدوري الموسم الماضي مع نادي الوفاق، مساء اليوم الأربعاء في صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.


وعبر عبد السلام هنية عن سعادته بانطلاق الدوري بعد افتتاح الموسم بمباراة كأس السوبر التي توج بها نادي الصداقة، ووجه هنية شكره لشركة "جوال" ورعايتها للدوري، وتقديم مبلغ نصف مليون شيكل لرعاية البطولات الرياضية في أكثر من لعبة.

وأبدى تقديره للدور الوطني الذي تقدمه "جوال" من خلال رعايتها المتواصلة للرياضة وتقديم نموذج مميز في التعاون وخدمة الشباب والرياضيين.

وقال هنية:" إن جهوده ستتواصل في توفير المزيد من الدعم للرياضة من خلال المؤسسات والجهات الداعمة للحفاظ على استقرار وانتظام النشاط الرياضي."


بدوره أكد عمر شمالي المدير الإقليمي لجوال في محافظات غزة، أن ما تقدمه شركته يمثل واجبا وطنيا يخدم الشباب ويحافظ على الرياضة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه كافة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص والخدمات.

وأوضح  أن شركته ستحافظ على دعم  وإبراز رسالة الرياضة الحضارية وأهميتها لدى كل الشعوب، وتعزيز دور الرياضي الفلسطيني في تمثيل وطنه بأجمل صورة.

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