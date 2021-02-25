الداخلية: الإفراج عن 45 سجينًا أمنيًا لتهيئة أجواء الانتخابات

غزة – الرأي

أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم الخميس، عن 45 سجيناً أمنياً إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة قامت بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم.

وجددت تأكيدها أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي أو التعبير عن الرأي.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية.