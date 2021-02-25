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وزارة التعليم تناقش تطوير عمل الشكاوى

25 شباط / فبراير 2021 09:54

وزارة التعليم تناقش تطوير عمل الشكاوى
وزارة التعليم تناقش تطوير عمل الشكاوى

غزة- الرأي

ناقشت وحدة الشكاوى بوزارة التربية والتعليم العالي، مع رؤساء أقسام الشكاوى في المديريات  خطة تطوير العمل وذلك في إطار جهود تحسين العلاقة مع الجمهور الخارجي والداخلي والتأكيد على فتح أبواب الوزارة لتلقي أي شكوى ومعالجتها.


جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بغزة  بحضور مدير وحدة الشكاوى ماهر أبوزر، و رئيس قسم شكاوى التعليم العالي خميس الجمل.


ورحب أبو زر  بالحضور، مؤكداً أن الوزارة لديها رؤية واضحة بالانفتاح والتواصل المستمر مع الجمهور وسماع رأيه أو شكواه في أي قضية تخص العملية التعليمية تتعلق بالمدارس  الحكومية والخاصة والوزارة والمديريات و مؤسسات التعليم العالي.


وأوضح أن طواقم  إدارة الشكاوى تقوم بالتعامل مع الشكاوى بالشكل المطلوب والعمل على حلها مع  جهات الاختصاص.


وجرى خلال اللقاء بحث عدة قضايا أبرزها مهام الموظفين المكلفين في المديريات وأنواع الشكاوى و توحيد نماذج عرض الشكوى بين المديريات والوزارة واستقبال الشكاوى بشكل يدوي من خلال المديرية أو الوزارة أو بشكل إلكتروني من خلال  أيقونة الشكاوى عبر موقع الوزارة و التسجيل الموحد في نظام الشكاوى الحكومي المركزي.

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