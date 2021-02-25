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الأوقاف تتفقد سير العمل في أقسام المساجد بالمديريات

25 شباط / فبراير 2021 12:13

الأوقاف تتفقد سير العمل في أقسام المساجد بالمديريات
الأوقاف تتفقد سير العمل في أقسام المساجد بالمديريات

غزة- الرأي

تفقد مدير دائرة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية راني العدلوني، أقسام المساجد بمديريات الأوقاف الخمس، وذلك خلال جولة نفذها في إطار متابعة سير العمل فيها والاطلاع على أهم وأبرز الانجازات والوقوف على بعض الصعوبات. 


واستهل العدلوني جولته بعقد لقاءات مع مدراء المديريات والتأكيد على التعاون المشترك بما يخدم مصلحة العمل والارتقاء برسالة المساجد.


وأكد العدلوني خلال لقائه مفتشي المساجد على ضرورة الالتزام بتنفيذ سياسة الوزارة ورؤيتها التي تهدف لتعزيز دور المساجد في المجتمع، وضبط العمل فيه بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.


وأوضح أن دائرة وأقسام المساجد يقع على كاهلهم مسؤوليات كبيرة تجاه بيوت الله وضبط العمل فيها بالتعاون والتنسيق الدائم مع كافة الإدارات المعنية في الوزارة والجهات ذات العلاقة في المجتمع المحلي، منوهاً بأن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير القدرات وتحسين الأداء في كافة الجوانب التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.


وختم مدير المساجد زيارته بتنفيذ جولة ميدانية شملت عدداً من المساجد قيد الإعمار في المحافظات الخمس، مقدماً شكره للمفتشين والعاملين بالمساجد على دورهم الفاعل في خدمة بيوت الله.

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