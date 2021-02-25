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مستشفى شهداء الأقصى يجري أول عمليتين جراحيتين في قسم "الأذن والحنجرة"

25 شباط / فبراير 2021 12:28

مستشفى شهداء الأقصى يجري أول عمليتين جراحيتين في قسم الأذن والحنجرة
مستشفى شهداء الأقصى يجري أول عمليتين جراحيتين في قسم الأذن والحنجرة

غزة- الرأي

أعلن هاني حمادة مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية في الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، عن اجراء أول عمليتين جراحيتين لمريضين في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى شهداء الأقصى، وذلك بعد استحداثه مؤخرا ليخدم حوالي 300 ألف مواطن من سكان المحافظة الوسطى، والذين كانوا يضطرون للتنقل بين المحافظات لتلقى هذه الخدمة.

وقال إن استحداث خدمة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى يأتي ضمن مساعي وزارة الصحة لتأمين وتسهيل الحصول على الخدمة للمواطنين فى تلك المحافظة، وتخفيف عبء التنقل بين المحافظات.

وفى السياق،  أوضح  حمادة أن الخطوة جاءت ثمرة جهود كبيرة بذلتها وزارته لتدريب فريق طبي متخصص في مجال جراحة الأنف والأذن والحنجرة، ليتمكن من إدارة القسم جراحياً وفنياً.

ونوه إلى أنه تم دعم الخدمة بثلاثة غرف عمليات وتزويدها بكافة التجهيزات اللازمة لإجراء العمليات، اضافة الى اجراء العمليات المجدولة والطارئة خلال الفترة الصباحية طيلة أيام الأسبوع، مشيرا انه من المتوقع أن يتم افتتاح القسم الأسبوع المقبل.

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