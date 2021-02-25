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وزارة العمل تعزز تعاونها مع جامعة الأمة

25 شباط / فبراير 2021 12:30

وزارة العمل تعزز تعاونها مع جامعة الأمة
وزارة العمل تعزز تعاونها مع جامعة الأمة

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة العمل م.ايهاب الغصين، بجهود ودور جامعة الأمة للتعليم المفتوح، في تخريج نماذج ونخب علمية مميزة في مختلف التخصصات، وثمن جهود القائمين على الجامعة من أجل صمودها في ظل ما يحيط بها من ظروف صعبة.


جاء ذلك، خلال استقباله وفدآ من جامعة الأمة ضم كل من رئيس الجامعة د.نصر مدوخ و أعضاء من الهيئة التدريسية، وحضر اللقاء عن الوزارة كل من مدير عام التشغيل اعتماد الطرشاوي و رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام محمد المجدلاوي.


من جانبه أبدى رئيس جامعة الأمة سعادته بهذا اللقاء الطيب الذي يعكس روح المحبة والتفاهم والتوافق بين الجانبين ،مثمنآ في الوقت ذاته دور وزارة العمل في تشغيل آلاف الخريجين والخريجات من كافة التخصصات ودمجهم في سوق العمل.


في نهاية اللقاء تقدم الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوكيل الوزارة وقدموا له درعآ تكريميآ تقديرآ لجهوده المباركة خلال مسيرته في العمل الحكومي.

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