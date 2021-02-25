أوقاف غزة تبحث سبل التعاون مع جمعية الزكاة الإسلامية

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف غزة د. محمد سالم سبل التعاون المشترك مع رئيس جمعية الزكاة الإسلامية أ. محمد أبو ثريا، وذلك خلال زيارة قام بها سالم للجمعية رافقه فيها رئيس قسم القرآن الكريم بالمديرية أ. محمد الصفدي.



وتناول اللقاء بحث ومناقشة تنفيذ العديد من البرامج المشتركة وتوثيق العلاقات من أجل خدمة القرآن الكريم وأهله و الارتقاء بهم والعمل على تأهيلهم وتطوير أدائهم ومدهم بعلومه المختلفة.



وعبر سالم خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور المهم الذي تقوم به جمعية الزكاة الإسلامية في كفالة حلقات التحفيظ، منوهاً الى أن إدارته تسعى لفتح مزيد من آفاق التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لخدمة القرآن الكريم وأهله.



وفي نهاية اللقاء قدم سالم درع شكر وتقدير للأستاذ محمد أبو ثريا تقديراً لجهود جمعية الزكاة في المجالات الإغاثية و الدعوية المتعددة.