"هنية" يسلم الدفعة الأولى من المنحة المالية لأندية كرة الطائرة

غزة- الرأي

تسلمت أندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة بمحافظات غزة، المنحة المالية المخصصة لدعم الأندية المشاركة في دوري "جوال" 2021، وتبلغ قيمتها الإجمالية (70) ألف شيكل.

وقام عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، بتقديم المرحلة الأولى من المنحة لـ(11) نادياً، بقيمة (35) ألف شيكل، على أن يتم تقديم الدفعة الثانية بنفس القيمة خلال المرحلة المقبلة، وحضر تسليم المنحة محمد الشرفا مدير التسويق في شركة "جوال"، وأعضاء اتحاد كرة الطائرة، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.



وتحدث عبد السلام هنية عن جهود المجلس الأعلى في تقديم الدعم المالي للأندية واستئناف النشاط الرياضي رغم أزمة "كورونا"، وقال هنية إن المنحة المالية لأندية كرة الطائرة جاءت بدعم من المجلس الأعلى، وثمن دور "جوال" في دعم النشاط الرياضي ورعاية البطولات لهذا الموسم بقيمة بلغت نصف مليون شيكل.



بدوره أكد محمد الشرفا مدير التسويق في شركة "جوال" أهمية النشاط الرياضي وانطلاق البطولات مع تحسن الأوضاع وتخفيف الإجراءات الخاصة بالوقاية من "كورونا"، وتمنى التوفيق للاتحادات والأندية.

وشكر جهود المجلس الأعلى وما يبذله من جهود للارتقاء بالنشاط الرياضي، مشيراً إلى أن "جوال" ستبقى داعمة للرياضة وتشجيع المنافسة وتمثيل فلسطين في كل المحافل.