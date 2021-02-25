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"الاقتصاد" تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للبنك الوطني الاسلامي

25 شباط / فبراير 2021 01:01

"الاقتصاد" تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للبنك الوطني الاسلامي

غزة- الرأي

أشرفت وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بالإدارة العامة للشركات بالوزارة وبحضور مراقب الشركات المستشار يعقوب الغندور، ومدير دائرة الرقابة أيمن الخالدي على اجتماع الجمعية العمومية للبنك الوطني الاسلامي.


وقالت دائرة الرقابة على الشركات في تقرير أصدرته الدائرة الإعلامية للوزارة" بناءً على قانون الشركات رقم 7 لسنة 2012 تم الاشراف على اجتماع الجمعية العمومية للبنك الوطني الإسلامي، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين".


وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التقرير الإداري والمالي للبنك وإقرار التقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات عن العام 2020م.


وبين التقرير، انه تم الاشراف انتخاب مدقق حسابات وهيئة الرقابة الشرعية للبنك للعام عام 2021.


وفي نهاية الاجتماع تم إقرار اعتماد توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 9% نقداً.

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