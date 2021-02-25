بلدية دير البلح تبحث إمكانية موائمة شوارع المدينة لذوي الاعاقة

الوسطى- الرأي:

استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي في إطار تعزيز العلاقة وبحث سبل التعاون بين الطرفين من ناحية واطلاع البلدية على أنشطة مشروع شامل ومتاح للجميع – المرحلة الرابعة الذي يتم تنفيذه حالياً بالمنطقة الوسطى والهادف إلى تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من المطالبة بحقوقهم وتمكينهم اقتصاديا. وقد م.عبد الله نصر الله مساعد رئيس البلدية تعريف عن البلدية والخدمات المقدمة خاصة التي تخدم فئة ذوي الإعاقة موضحاً أن البلدية تعد من البلديات الرائدة في دعمهم ومساندتهم، واستعرض عدد من الإنجازات التي تم تنفيذها في هذا المجال من بينها تأهيل الأرصفة وبعض المباني والمتنزهات التابعة للبلدية لاستقبالهم، كما تم وضع إشارات داخل البلدية للتعريف بالأقسام تتعلق بذوي الإعاقة البصرية والسمعية. وأكد سعي البلدية المستمر لدعم هذه الشريحة من أبناء شعبنا يما يمكنهم من سد احتياجاتهم وتلبيتها ويكفل سهولة حركتهم بالمدينة. وتم خلال اللقاء بحث إمكانية موائمة شوارع المدينة لذوي الاعاقة الحركية ووضع إشارات في المرافق العامة تتيح لهم حرية الحركة بشكل سليم.