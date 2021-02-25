التعليم تعلن عن منح دراسية في تايلند

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الماجستير الى دولة تايلند للعام 2021/2022.

وأشارت إلى المعنيين بضرورة الاطلاع على التخصصات المختلفة المطروحة من خلال المنحة وكافة تفاصيلها يرجى الضغط هنا

ولتحميل الطلب الخاصة بالمنحة التايلندية يرجى الضغط هنا.

التخصصات المطروحة للمنحة:

فلسفة الإكتفاء الاقتصادي.

التغير المناخي.

الامن الغذائي.

الصحة العامة.

ومواضيع أخرى تتعلق بأهداف التنمية المستدامة SDGs.



الوثائق المطلوبة باللغة بالانجليزية ومصدقة حسب الاصول:

طلب المنحة التايلندي الالكتروني.

تعبئة طلب الوزارة الالكتروني .

شهادة خلو من الامراض مصدقة من وزارة الصحة.

نسخة عن شهادة وكشف الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

نسخة عن شهادة وكشف علامات البكالوريوس مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شهادة اثبات لغة انجليزيةIELTS أو TOEFL مع مراعاة متطلبات الجامعة او البرنامج الدراسي المتقدم له.

رسائل توصية عدد 3 على الأقل.

خطة دراسة.

أي وثائق اخرى ذات علاقة بناء على طلب الجامعة.

شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية.

صورة عن جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة ونصف على الأقل.

صورة عن الهوية الشخصية.

صور شخصية عدد 2.

السيرة الذاتية.

ملاحظات هامة:

وبشأن طلبة الضفة قالت التعليم أنهم بإمكانهم اصدار حسن السيرة والسلوك كل حسب مديرية الداخلية في محافظته، اما طلبة غزة يجب إصدارها من وزارة الداخلية في رام الله فقط.

مدة الدراسة من 18 شهر الى سنتين حسب البرنامج.

أن لا يقل المعدل عن 2.5 من 4.

يتم الترشيح من خلال الوزارة فقط.

يفضل ان يكون المتقدم عاملا في القطاع الحكومي او في مجال ذو علاقة بموضوع الدراسة.

أن يمتلك المتقدم شهادة بكالوريوس في مجال الاختصاص و/أو خبرة عملية في المجال المتقدم له في درجة الماجستير.

مراعاة شروط العمر حسب كل تخصص على أن لا يزيد العمر عن 50 سنة بشكل إجمالي.

التغطية المالية:

تغطية تذاكر السفر.

نقل الطالب من والى المطار

تكاليف معيشة.

بدل سكن الطالب يحتاج الى 300 دولار لتغطية تكاليف حجز السكن الاولى (مبلغ ايداع ايجار لمدة شهرين اضافة الى أجرة اول شهر).

مبلغ تسوية قيمته تعادل نحو 200 دولار أمريكي تدفع فور وصول الطالب الى تايلند.

مصروف كتب.

بدل تكاليف الرسالة، للنشاطات الميدانية الخاصة بالرسالة وتكاليف طباعتها.

الاقساط الدراسية ما عدا رسوم تأمين المعدات الجامعية، تكاليف اصدار شهادة الطالب وكشف العلامات.

التغطية المالية للتأمين الصحي تشمل تكاليف العلاج في الحالات الطارئة وفي حال الحوادث فقط أما علاج أي مرض سابق يعاني منه الطالب لا يتم تغطيته.

يتحمل الطالب كافة تكاليف اصدار الفيزا بالكامل.

لا يسمح للطالب العمل ولو بدوام جزئي.

لا يسمح للطالب باحضار اي فرد من عائلته أثناء فترة الدراسة.



لتعبئة طلب الوزارة الالكتروني الخاص بطلبة الدراسات العليا اضغط هنا

يتم تقديم الطلب الكترونيا على موقع الوزارة مرفقاً بالوثائق المطلوبة (تُحمل مع الطلب)، ومن ثم تسليم نسخة من الطلب الالكتروني مدعما بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول في مقر وزارة التعليم العالي أو أحد مكاتب التعليم العالي حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 10/03/2021.

بخصوص طلبة غزة فقط يرجى تسليم الطلبات في مقر الوزارة/ تل الهوا.