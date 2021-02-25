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لتقديم خدمات الكترونية متطورة..

"العمل" و"الاتصالات" توقعان مذكرة تفاهم حول تحديث بيانات المواطنين

25 شباط / فبراير 2021 01:46

العمل والاتصالات توقعان مذكرة تفاهم حول تحديث بيانات المواطنين
العمل والاتصالات توقعان مذكرة تفاهم حول تحديث بيانات المواطنين

غزة- الرأي

وقَّعت وزارة العمل ممثلة بوكيلها م.إيهاب الغصين،  مذكرة تفاهم حول اعتماد إطار عمل لتحديث بيانات حالة العمل للمواطنين بينها وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأوضح الغصين ان هذه المذكرة تهدف الى توفير بنية تقنية تسمح بتقديم خدمات الكترونية متطورة تشرف على إدارة قاعدة البيانات المركزية الحكومية.


ولفت إلى أن وزارة العمل هي الجهة الحكومية المسئولة عن متابعة مكونات سوق العمل من عمال ومنشآت وباحثين عن عمل ، بالإضافة إلى حصر احتياجات سوق العمل وتحديد وادارة البرامج الخاصة بإيجاد فرص التشغيل والتدريب عن عمل.


وشدَّد الغصين على أهمية هذه المذكرة من حيث الحالة العملية في تحديد المستفيدين من برامج التشغيل المؤقت أو المساعدات والمنح الحكومية ،الأمر الذي يحتم على الوزارات ذات العلاقة أن تضع إطار عمل واضح يضمن إيجاد قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة يمكن الاستفادة منها في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.


من جانبه أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.سهيل مدوخ ان وزارته اعدت مشروعاً متكاملاً حول تحديث بيانات المواطنين من خلال اطلاق بوابة الكترونية تسمح للمواطنين عبر حساباتهم الالكترونية بتحديث بيانات السكن والاتصال والتواصل الخاص بهم ،بالإضافة الى البيانات الشخصية الكاملة المتكاملة لكل مواطن.


وأضاف مدوخ أنه بإمكان كل مواطن تصحيح وتعديل أي بيانات خاصة به حال وجود أي خطأ أو نقص فيها وذلك بالتوجه لأقرب مكتب تابع للجهة المختصة ،مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمكن كافة الوزارات من حصر الحالة العملية لكل مواطن وفق سياسة تبادل البيانات الحكومية.

العمل والاتصالات توقعان مذكرة تفاهم حول تحديث بيانات المواطنين 153992339_3570477536334236_6780989981075719182_o
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