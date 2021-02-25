بلدية خان يونس ووكالة الغوث تبحثان إجراءات تطوير شارع البحر بالمخيم

خان يونس- الرأي

بحثت بلدية خان يونس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الإجراءات النهائية المتعلقة بتأهيل شارع البحر رقم (7) في مخيم خان يونس الغربي.

وشارك في اللقاء نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، ومُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، وممثلي وكالة الغوث م. صالح الهمص، وم. داليا مطر.

وأكد الشيخ على أن بلدية خان يونس قامت في وقت سابق بعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع كافة الأطراف والجهات المعنية لمناقشة إجراءات عملية التأهيل والوقوف على المعيقات الفنية وتذليلها، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات المتبعة مع أصحاب المحلات والبسطات من أجل الشروع في تطوير الشارع الذي تموله وكالة الغوث بالتعاون مع بلدية خان يونس من خلال المنحة الألمانية.

وأوضح الشيخ ضرورة العمل على تفكيك وإزالة التعديات على حرم الطريق في المنطقة التي تستهدفها عملية التطوير والمحصورة ما بين ميدان الضهرة وحتى نهاية حدود المخيم الغربي بطول (750) مترًا، مشيدًا بتعاون كافة الأطراف وتغليب المصلحة العامة.

من جانبهم ثمن وفد الوكالة الخطوات الاستباقية التي قامت بها بلدية خان يونس بالتعاون مع اللجان الشعبية للاجئين وأقطاب المجتمع والعائلات وأصحاب المحلات والبسطات، و التي ستعمل على الاسراع في وتيرة تطوير الشارع ضمن الجدول الزمني المعد، مؤكدين على الجهوزية التامة لإطلاق مسيرة تأهيل الشارع الذي يعتبر من أهم شوارع المخيم الغربي في خان يونس.