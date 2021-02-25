بلدية غزة و الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد يبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد سبل تعزيز التعاون بين البلدية والاتحاد وتطوير العلاقات بما يعزز الحركة الرياضة، ويدعم جهود تطوير كرة اليد في المدينة.



جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين حضره؛ عضو المجلس البلدي بدر صبرة، وعن الإتحاد مسؤول لجنة المنتخبات الرياضية رزق مسلم، ومسؤول لجنة التطوير والإعداد باسل أبو زيد.



وأطلع الوفد، رئيس البلدية على أوضاع وتطورات كرة اليد والجهود التي يبذلها الاتحاد لتطوير الرياضة، والاستعدادات التي يجريها الاتحاد للمشاركة في بطولات محلية وعربية، وكذلك جهود تطوير وإعداد اللاعبين.



وناقش الطرفان سبل تطوير التعاون المشترك، وتطوير كرة اليد، وتخصيص مساحة على شاطئ البحر لإنشاء ملعب لكرة اليد، وتنفيذ مشاريع رياضية مشتركة لخدمة وتطوير الرياضة بشكل عام لاسيما كرة اليد.



وأوضح د. السراج أن المخطط الجديد للواجهة البحرية الذي أعدته البلدية يشمل تخصيص مساحات في المنطقة الواقعة جنوب تقاطع شارعي الرشيد مع عون الشوا على شاطئ البحر بهدف توفير مساحات لرياضة الشاطئية وكرة اليد والرياضات الأخرى.



من جانبه، أكد رزق مسلم أهمية التعاون بين البلدية والإتحاد في سبيل دعم رياضة كرة اليد وتطوير الحركة الرياضية في المدينة، مشيداً بدور بلدية غزة ورئيسها في دعم الرياضة وإدراج مساحات رياضية ضمن مخطط تطوير الواجهة البحرية الجديد.