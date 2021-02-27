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صور|| انتظام الدراسة في مدارس القطاع وفق إجراءات السلامة

27 شباط / فبراير 2021 11:04

غزة – الرأي:

أكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام الدراسة في مدارس محافظات قطاع غزة  اليوم السبت، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021.

وجرى استقبال الطلبة من خلال تطبيق البروتوكول الصحي مثل فحص الحرارة والتعقيم والتباعد، وتنفيذ أنشطة ترحيبية متنوعة.

وقالت وزارة التعليم أنها تطلق الفصل الثاني وفق خطة العودة الآمنة للدراسة حيث جرى تطهير وتنظيف شامل للمدارس خلال الأيام الماضية ووضع العديد من التعليمات والإجراءات الهادفة لخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية تقي الطلبة وتحميهم من فايروس كورونا.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز الكتب المدرسية  لتوزيعها على الطلبة ووضع خطط أكاديمية لكيفية تنفيذ المناهج التعليمية، كما تقوم لجان المتابعة بتنفيذ زيارات للمدارس.

وسيجري العمل خلال الفصل الحالي في التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، ويكون الدوام الوجاهي بالتناوب بين المجموعتين ( أ، ب ) باستثناء الشُعب التي يقل عدد طلبتها عن (25) طالباً فيسمح لهم بالدوام الكامل مع تطبيق كامل للتعليمات الصحية.

وفيما يخص تقييم أداء الطلبة فسيكون:( 20%) للاختبار النصفي، و(30%) للاختبار النهائي، و(50%) للأنشطة والتعيينات، حيث سيتقدم الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي اعتباراً من يوم الثلاثاء 01/06/2021م، ويستمر دوام طلبة الصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي حتى يوم الاثنين 31/05/2021م، وتوزع شهادات نهاية العام الدراسي يوم الاثنين 14/06/2021م.

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