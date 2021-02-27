"هنية":١٠ آلاف شيكل دعماً للأندية ومكافأة بطل دوري كرة الطاولة

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن منح اتحاد كرة الطاولة دعما ماليا بقيمة (١٠) ٱلاف شيكل، لمساندة أندية اللعبة ومكافأة بطل الدوري.

وكان هنية افتتح دوري "جوال" لكرة الطاولة بحضور رئيس اتحاد اللعبة محمد الدلو، ومدير التسويق في شركة "جوال" محمد الشرفا، وتحدث عبد السلام هنية في افتتاح الدوري عن سعادته بانطلاق دوري الطاولة وتنظيمه في صالة حسن سلامة بالنصيرات بعد تطويرها وتخصيصها لاستضافة اتحاد اللعبة وبطولاته.

وأكد أن المجلس الأعلى سيواصل نهج مساندة الاتحادات الرياضية والحفاظ على انتظام البطولات واحتضان المواهب ومكافأة الأبطال.

بدوره أشاد محمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة بما يقدمه هنية من دعم متواصل للرياضة، وأكد أن اتحاده يعمل على تقديم الأفضل في تطوير أنشطة وبرامج اللعبة ونشرها في كافة الأندية.

وشكر شركة "جوال" على رعايتها للدوري، بينما عبر محمد الشرفا ممثل "جوال" عن تقديره لجهود المجلس الأعلى في تطوير المرافق الرياضية وتقديم الدعم المادي للأندية والاتحادات، وأوضح أن "جوال" ستعمل على تقديم المزيد من الدعم للرياضة وتطويرها.