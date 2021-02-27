"الشباب والثقافة" تشرع بتشكيل المجلس الاستشاري الشبابي

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن انتهاء كافة استعداداتها لتشكيل المجلس الاستشاري الشبابي في محافظات قطاع غزة، لتقديم الاستشارات والتوصيات لرئيس الهيئة بعد دراسة الموضوعات ذات الطبيعة الاستراتيجية الهامة التي تحال إليه والمرتبطة بشريحة الشباب.



جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن بأعضاء المجلس الاستشاري الشبابي التأسيسي، بحضور مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز.



وقال محيسن: "تأسيس المجلس الاستشاري الشبابي يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خدمة قضايا الشباب الفلسطيني، حيث نسعى ليكون المجلس حلقة وصل بين الهيئة وشريحة الشباب، لاستثمار قدراتهم وإمكانياتهم ووجهات نظرهم بما يعود بالفائدة على الشباب".



وأوضح أن المجلس التأسيس قد أتم وضع اللائحة التنظيمية للمجلس، وسيتم خلال المرحلة القادمة تشكيل أعضاء المجلس البالغ عددهم (15) عضو من خلال إجراء انتخابات بين المراكز الشبابية في قطاع غزة مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المراكز.



وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تحديد بداية شهر مارس المقبل للبدء بتشكيل المجلس على أن يبدأ عمله في منتصف الشهر، لافتًا إلى أن مدة الدورة الواحدة للمجلس عام واحد.



يذكر أن المجلس الاستشاري الشبابي التأسيسي يتكون من ممثلين عن أفضل (10) مراكز شبابية على مستوى محافظات قطاع غزة.