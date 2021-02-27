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"العدل" تعزز تعاونها مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح

27 شباط / فبراير 2021 10:08

"العدل" تعزز تعاونها مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح

رفح- الرأي

زار وفد من قسم متابعة الجمعيات بالإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل، الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في رفح،  وذلك للاطلاع على دورها ومساهماتها في المجتمع الفلسطيني.
وضم الوفد أ. سعاد الشيخ من قسم متابعة الجمعيات، و أ. إسلام أبو السعود من قسم الخبرة وأ. محمود أبو كميل مراقب مالي ضمن قسم الرقابة الإدارية والمالية حيث كان بالاستقبال رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. محمد الجمل والمدير المالي والإداري محمد جرغون.
وأوضحت الشيخ ، أن الزيارة تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وترسيخ العلاقات الثنائية مع المؤسسات الحقوقية من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرةَ إلى أن الوزارة تقود مسارا جديدا ورؤية واعدة بشأن تطوير الإطار القانوني والمهني الناظم لمهامها والخدمات التي تقدمها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحقيق التكاملية في العمل بما يخدم قطاع العدالة.
من جانبه، أوضح الجمل المهام التي تقوم بها جمعيته وأهم لأنشطة التي يقوم بها على الصعيد المحلي، والتي ترتكز على عدد من المهام والأهداف داخل المجتمع لاسيما الفئات المهمشة مرحباً باقتراح إشراف الوزارة بالكامل على عمل المؤسسات والجمعيات الحقوقية العاملة في قطاع غزة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تعزيز آليات التواصل، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وفقا للقانون.

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