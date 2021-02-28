متي تطلق مايكروسوفت ويندوز الجديد؟.

انتشرت العديد من الشائعات حول ويندوز الجديد من مايكروسوفت موعد اصداره، ونقل موقع WalkingCat المعروف بنشر تسريبات الأجهزة والأنظمة في تغريدة له، بأن مايكروسوفت تستعد لنشر ويندوز الجديد الشهر المقبل، قبل ان تعود لتعديلها بأنه ربما يطرح قريبا، فيما نقل موقع techradar، بأن هذه التغريدة تشير إلى أن ظهور الويندوز الجديد علي الأرجح سيكون في شهري مارس أو أبريل القادمين، وهي الأشهر التي يجب مراقبتها من أجل الظهور الأول لما يُفترض أنه Windows 10x ، إصدار مايكروسوفت خفيف الوزن.



ويحاط إصدار Windows 10x من Microsoft بالعديد من الشائعات، لاسيما مع قيام بعض المقيمين في Twitter بالإشارة إلى أن الشركة ستقوم بتجديد نظام التشغيل Windows 10 المعروف باسم مشروع Sun Valley، والذي يعد بإصلاح كبير لواجهة سطح المكتب، فيما يذهب البعض الأخر الي أنه احتمال ضعيف.



علاوة على ذلك ، من غير المتوقع أن يتم تنفيذ Sun Valley حتى النصف الثاني من عام 2021 في تحديث H2 ، والذي سيكون التحديث الكبير للميزات لهذا العام - ومن الواضح أن هذا لم يحدث قريبًا.

