وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية تيار محيطي كبير قد يكون على وشك "نقطة تحوّل" مدمّرة! وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "قنبلة" مناخية كارثية في القطب الشمالي وكالة الرأي الفلسطينية "تويتر" تدرس إطلاق خدمات مدفوعة لتنويع مداخيلها وكالة الرأي الفلسطينية طبيب سوري في بريطانيا يزرع أصغر بطارية قلب في العالم وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تستعد لطرح هاتفًا قابل للطى فى عام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية متي تطلق مايكروسوفت ويندوز الجديد؟ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2025 وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تعزز تعاونها مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تشرع بتشكيل المجلس الاستشاري الشبابي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

متي تطلق مايكروسوفت ويندوز الجديد؟

28 شباط / فبراير 2021 08:01

متي تطلق مايكروسوفت ويندوز الجديد؟.
متي تطلق مايكروسوفت ويندوز الجديد؟.

انتشرت العديد من الشائعات حول ويندوز الجديد من مايكروسوفت موعد اصداره، ونقل موقع WalkingCat المعروف بنشر تسريبات الأجهزة والأنظمة في تغريدة له، بأن مايكروسوفت تستعد لنشر ويندوز الجديد الشهر المقبل، قبل ان تعود لتعديلها بأنه ربما يطرح قريبا، فيما نقل  موقع techradar، بأن هذه التغريدة تشير إلى أن ظهور الويندوز الجديد علي الأرجح سيكون في شهري مارس أو أبريل القادمين، وهي الأشهر التي يجب مراقبتها من أجل الظهور الأول لما يُفترض أنه Windows 10x ، إصدار مايكروسوفت خفيف الوزن. 
 
ويحاط إصدار Windows 10x من Microsoft  بالعديد من الشائعات، لاسيما مع قيام بعض المقيمين في Twitter بالإشارة إلى أن الشركة ستقوم بتجديد نظام التشغيل Windows 10 المعروف باسم مشروع  Sun Valley، والذي يعد بإصلاح كبير لواجهة سطح المكتب، فيما يذهب البعض الأخر الي أنه احتمال ضعيف.
 
علاوة على ذلك ، من غير المتوقع أن يتم تنفيذ Sun Valley حتى النصف الثاني من عام 2021 في تحديث H2 ، والذي سيكون التحديث الكبير للميزات لهذا العام - ومن الواضح أن هذا لم يحدث قريبًا. 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟