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جوجل تستعد لطرح هاتفًا قابل للطى فى عام 2021

28 شباط / فبراير 2021 08:02

جوجل تستعد لطرح هاتفًا قابل للطى فى عام 2021
جوجل تستعد لطرح هاتفًا قابل للطى فى عام 2021

تحط جوجل لإطلاق أول هاتف قابل للطى فى وقت لاحق من هذا العام، فوفقًا لمشاركة على تويتر بواسطة المسرب Jon Prosser، فإن جوجل Pixel fold هو "شيء حقيقي".

وبحسب موقع TOI الهندى، فعلى الرغم من عدم وجود جدول زمنى محدد للإطلاق، فمن المتوقع أن يصل بحلول نهاية عام 2021 أو أوائل العام المقبل، وردًا على تغريدة تسأل عن موعد إطلاق هاتف جوجل القابل للطي، قال Prosser إن الهاتف قد يصل فى وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.

وقد تم تأكيد تسريب Prosser من قبل مؤسس DSCC ومحلل العرض "روس يونج" الذى أكد أن هاتف جوجل Pixel القابل للطى سيصل قريبًا، حيث كان روس يونج هو الذى أفاد فى ديسمبر 2020 أن جوجل يمكن أن تطلق هاتف Pixel القابل للطى فى الربع الثانى من عام 2021، وفى تغريدته، قال إنه يمكننا أن نتوقع "3 طرز على الأقل من Samsung و 4 طرازات من Oppo وVivo وXiaomi ونموذج واحد من جوجل ".

وللتذكير، أضافت جوجل دعمًا للهواتف القابلة للطى التى تعمل بنظام التشغيل Android 10، ويأتى نظام التشغيل مع دعم أصلى للأجهزة القابلة للطى ذات أنماط الطى المختلفة، كما يحتوى Android 10 أيضًا على ميزات مثل استمرارية التطبيقات والتطبيقات التى يمكن تغيير حجمها ودعم النوافذ المتعددة لأكثر من تطبيقين.

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