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طبيب سوري في بريطانيا يزرع أصغر بطارية قلب في العالم

28 شباط / فبراير 2021 08:05

طبيب سوري في بريطانيا يزرع أصغر بطارية قلب في العالم
طبيب سوري في بريطانيا يزرع أصغر بطارية قلب في العالم

تمكن الأطباء في أكبر مستشفى بلندن “سانت جورج” من زرع أصغر جهاز تنظيم ضربات للقلب في العالم بالتعاون مع الطبيب السوري “فادي حسن جوهرة”.


ونشر موقع المستشفى عن العملية، الجمعة الماضية، وكشف عن مواصفات الجهاز الذي حجمه لا يتعدى كبسولة الفيتامين عكس أجهزة ضبط نبضات القلب القياسية التي يتم وضعها في صدر المريض مع توصيل الأسلاك إلى القلب.

وأضاف، أن البطارية “Micra” يتم زرعها مباشرة في القلب حيث يقوم بتوصيل نبضات كهربائية من قطب كهربائي وينظم ضربات القلب وهو أصغر بنسبة 93٪ من الأجهزة التقليدية.

وأوضح الدكتور السوري “فادي جوهرة”، استشاري أمراض القلب الذي أجرى العملية مع زميله الدكتور البريطاني “ماناف سوهال”، أنه حتى الآن لا يمكن علاج المرضى الذين يعانون من كتلة AV في سانت جورج إلا باستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية التي توصل النبضات الكهربائية إلى القلب عبر الأسلاك حيث توفر التقنية اللاسلكية المستخدمة في جهاز Micra” بديلاً هامًا عن الجهاز التقليدي.

وأضاف “جوهرة”، هذه تقنية رائعة وإدخال الجهاز في مستشفى سانت جورج يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في علاج المرضى.

والطبيب السوري “فادي حسن جوهرة” درس الطب في جامعة دمشق، وأكمل اختصاصه بأمراض القلب في لندن.

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