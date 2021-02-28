الشجاعية وبيت حانون يفوزان على التفاح والجلاء بثلاثيتين

غزة- الرأي

حافظ نادي الاتحاد بالشجاعية على سلسلة انتصاراته، وحقق فوزاً مهما على نظيره التفاح، القادم الجديد إلى الأضواء، بنتيجة 3-1 على ملعب اليرموك البلدي في افتتاح مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل الثلاثية، محمود سلمي في الدقيقة 16، وقائد الفريق علاء عطية– هدفان في الدقيقتين 75، و(80 من ركلة جزاء)، وللتفاح النجم الهداف يوسف لولو في الدقيقة 30، وشهدت المباراة إبعاد الحكم مدافع التفاح خميس حمودة في الدقيقة 75.

وبذلك، رفع الشجاعية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع متساوياً مع خدمات رفح، بفارق الأهداف أمام خدمات الشاطئ, وبقي رصيد التفاح عند 5 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف الهلال.

حكم اللقاء: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده محمد خطاب، ونادر أبو هجرس، وعاهد المصري رابعًا.

اتحاد بيت حانون- الجلاء

وفي لقاء آخر، فاز اتحاد بيت حانون على الجلاء القادم الجديد بنتيجة 3-2 على ملعب بيت حانون البلدي،

سجل الثلاثية محمد الجرمي- هدفان" في الدقيقتين 60، و61, وأمجد أبو عودة في الدقيقة 57, وللجلاء إسماعيل أبو شرف في الدقيقتين 64، و72، وشهدت المباراة إبعاد الحكم وسط بيت حانون عبد الرحمن أبو الطرابيش في الدقيقة 62. ورفع بيت حانون رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، وبقي رصيد الخاسر عند نقطتين في المركز الـ12، الأخير.

حكم اللقاء: خالد الشيخ خليل للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، ومحمود الصواف، وسامح القصاص رابعاً.

الدرجة الأولى

وفي افتتاح مباريات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى، فاز الأهلي الفلسطيني على الأقصى، بنتيجة 1-صفر على ملعب الشهيد محمد، سجله سليمان السكافي في الدقيقة 18. ورفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف أمام غزة الرياضي، وبقي رصيد الأقصى عند 6 نقاط في المركز السابع.

الدرجة الثانية

وفي الدرجة الثانية، في فرع الوسطى والجنوب، في افتتاح الأسبوع الخامس، فاز المصدر على العطاء بنتيجة 1-صفر، على ملعب خان يونس البلدي، سجله أحمد سهمود في الدقيقة 17. ورفع المصدر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف الصلاح، وبقي العطاء خالي الوفاض في المركز التاسع، الأخير.

مباريات الأحد

يلتقي اليوم الأحد في الدرجة الممتازة الهلال وشباب خان يونس على ملعب فلسطين الدولي، وشباب جباليا واتحاد خان يونس على ملعب بيت لاهيا. وفي الدرجة الأولى يلاقي خدمات النصيرات غزة الرياضي على ملعب الشهيد محمد. وفي الدرجة الثانية، يلتقي الأمل خدمات دير البلح على ملعب خان يونس البلدي