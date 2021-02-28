النيابة:التفتيش القضائي يختتم تفقده للمراكز الشرطية في المحافظات

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة، جولاتها التفقدية على كافة المراكز الشرطية، وشملت الزيارات كافة أقسام وإدارات الشرطة، من مكاتب التحقيق، التنفيذ، الأرشيف، الشكاوى، النظارات، أقسام المباحث، ومكافحة المخدرات.

وتهدف الزيارة للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتخذة في الشكاوى، والاستماع لشكاوى النزلاء، ومتابعة تنفيذ التفويضات الصادرة عن أعضاء النيابة، مع التأكيد على حسن العلاقة مع مكونات منظومة العدالة الجنائية؛ بما يحقق جودة خدمة العدالة، ومكافحة الجريمة، ورد المظالم، وترسيخ سيادة القانون.

بدوره ، أكد مدراء المراكز الشرطية على تكامل الأدوار بين الشرطة والمؤسسة القضائية، سواء النيابة أو المحاكم، والتعاون المشترك؛ لتحقيق العدالة الناجزة، ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وخدمة المواطن الفلسطيني.