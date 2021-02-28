النيابة و شرطة النصيرات يؤكدان على تعزيز الاستقرار المجتمعي

الوسطى- الرأي

أكد معاون نيابة النصيرات صبحي برغوت، ومدير مركز شرطة النصيرات المقدم سفيان أبو شرار، خلال الاجتماع التقييمي الشهري داخل مركز الشرطة، على تضافر الجهود فى تحقيق العدالة، وسرعة إنجاز قضايا المواطنين والعمل على إنصافهم، والالتزام بعدالة الإجراء، وتجويد العمل، وتكريس العلاقة مع جهات إنفاذ القانون، وتدعيم جسور الثقة في المؤسسة العدلية الشرطية.

وشارك في الاجتماع نائب مدير الشرطة المقدم سالم مطر، ومفتش التحقيق الرائد داوود الطويل، ومسئول قسم التراحيل النقيب إبراهيم العواودة، ومسئول قسم الأرشيف الملازم أول علاء الهور، وكافة ضباط قسم التحقيق.

وناقش الاجتماع تعزيز الترابط بين الوحدات والأقسام العاملة في المركز، وحسن بناء الملف الجزائي وفق الأصول التي تضمن جودة وسرعة التعامل مع مستجداته، وتكريس الاهتمام بالقضايا التي تمس الأمن العام ومكافحة الجريمة.

وخلص الاجتماع إلى مواصلة تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الحالي، المتضمنة سلسلة من الأنشطة التدريبية لمحققي المركز، وتعزيز المهارات، وتراكم المعرفة والخبرات في التعاطي مع الإفادات وطرق تدوينها؛ بما يجعلها أكثر سلامة ودقة وموضوعية، فضلاً عن تعزيز الروابط مع البيئة المجتمعية ورجال الإصلاح في المنطقة الوسطى، ونسج العلاقة البنَّاءة؛ بما يخدم العدالة، ويحقق الأمن والاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.