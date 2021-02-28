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بلدية خان يونس تتلف طناً من الفراولة الفاسدة

28 شباط / فبراير 2021 09:36

خانيونس- الرأي:

أتلفت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة طنًا من الفراولة الفاسدة، والتي تم اكتشافها في أحد أسواق المدينة، كانت تروج للمواطنين على أساس أنها سليمة.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة في البلدية د. يوسف شبير، أن موظفي التفتيش الصحي وخلال جولاتهم الرقابية للتفتيش على الأغذية قد اكتشفوا كمية كبيرة من الفراولة الفاسدة وتم التحرز عليها وتحرير محضري الضبط والمصادرة ومن ثم إتلافها وفق الأصول الصحية، مشددًا أنه قد تم تحويل مرتكب المخالفة الصحية للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات المتعلقة بالخصوص.

وأكد شبير على أن بلدية خان يونس مستمرة في تنفيذ جولاتها الصحية والرقابية وذلك لضمان خلو الأسواق والمحال التجارية من البضاعة الفاسدة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

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