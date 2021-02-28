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وفاة شاب بحادث سير على شارع الرشيد بالوسطى

28 شباط / فبراير 2021 09:43

الوسطى- الرأي:

أعلنت شرطة المرور بغزة، عن وفاة شاب بحادث سير غرب المحافظة الوسطى.

وأوضحت شرطة المرور في تصريح مقتضب اليوم الأحد، أن المواطن هاني محمد أبو بريك (38 عام)، توفي اليوم في حادث سير على شارع الرشيد بالقرب من مطعم حيفا غرب المحافظة الوسطى.

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