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أوقاف الوسطى تُكرم (5) من موظفيها لحصولهم على السند في القرآن

28 شباط / فبراير 2021 09:56

أوقاف الوسطى تُكرم (5) من موظفيها لحصولهم على السند في القرآن
أوقاف الوسطى تُكرم (5) من موظفيها لحصولهم على السند في القرآن

الوسطى- الرأي

كرمت شعبة القراءات بمديرية أوقاف الوسطى خمسة من موظفيها الذين حصلوا على السند المتصل برسول الله.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الشعبة بحضور ومشاركة مدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم ورؤساء الأقسام بالمديرية.


وخلال كلمة له أشاد مسلم بالجهود التي تبذلها شعبة القراءات في عقد وتنفيذ دورات تحسين تلاوة القرآن الكريم والدورات العليا والسند بالمديرية، واستهداف العاملين فيها، منوهاً الى أن هذه الأوقاف لن تدخر جهداً في دعم مسيرة القران الكريم وأهله وتقديم الدعم اللازم له.


وشكر مسلم رئيس شعبة القراءات الشيخ جميل منصور على ما بذله من جهد في نشر علم أحكام تلاوة القران الكريم وتجويده.
 

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