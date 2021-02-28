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استهدفت أفراد جهاز المباحث بالمحافظة...

أوقاف الوسطى تختتم دورة أحكام تلاوة وتجويد تأهيلية

28 شباط / فبراير 2021 10:10

أوقاف الوسطى تختتم دورة أحكام تلاوة وتجويد تأهيلية
أوقاف الوسطى تختتم دورة أحكام تلاوة وتجويد تأهيلية

الوسطى- الرأي

اختتمت مشيخة المقارئ بمديرية أوقاف الوسطى دورة أحكام تلاوة وتجويد تأهيلية، والتي استهدفت أفراد وضباط جهاز المباحث العامة بالمحافظة، بحضور رئيس شعبة القراءات الشيخ جميل منصور ومسئول ملف القرآن الكريم بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي أ. عماد أبو جبل وأ. أبو النور البيومي.


بدوره أكد منصور على أن تعلم تلاوة القرآن الكريم لا يقتصر على رواد المساجد فحسب بل هناك وعي لدى الجميع بأن تعلم التلاوة بالشكل الصحيح أصبح واجبا، منوهاً الى أن المشيخة لن تدخر جهداً في سبيل تعليم القران الكريم قراءة وحفظا وتلاوة.


من جهته شكر البيومي وزارة الأوقاف على جهودها في تعليم القرآن الكريم، مؤكداً أن أفراد جهاز المباحث وضباطه لن يقفوا عند هذا المستوى بل سيعملون على تطوير قدراتهم عبر مزيد من الدورات التدريبية وتلاوة القرآن بالشكل السليم.
 

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