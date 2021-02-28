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تحفيظ أوقاف رفح يُكرم ثلاثة من حفظة كتاب الله

28 شباط / فبراير 2021 11:02

تحفيظ أوقاف رفح يُكرم ثلاثة من حفظة كتاب الله
تحفيظ أوقاف رفح يُكرم ثلاثة من حفظة كتاب الله

رفح- الرأي

كرم قسم تحفيظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح ثلاثة من طلبة مركز تحفيظ مسجد عمر بن عبد العزيز الذين حفظوا القرآن الكريم كاملا خلال عام 2020م، بحضور رئيس القسم د. علي المنشاوي ورئيس قسم الوعظ د. فايز الزاملي ورئيس الشعبة الشيخ عدنان يوسف ومرشد التحفيظ الشيخ موسى ظهير.


وخلال كلمته، أكد المنشاوي على أهمية حفظ القران الكريم وفضل تعلمه، منوهاً الى أن الأوقاف تولي حفظة كتاب الله اهتماما كبيراً لما لهم من دور في نهضة المجتمع وتقدمه، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل حفظة القرآن  من الخيرية التي تحدث عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.


وقدم المنشاوي شكره وتقديره لطاقم التحفيظ على ما يبذلوه من جهد في تحفيظ القرآن الكريم، ولأولياء الأمور على اهتمامهم الكبير ودعمهم لأبنائهم خلال مسيرة الحفظ.


من جهته قدم ضهير التهنئة لأولياء الأمور لحفظ أبنائهم كتاب الله كاملاً، داعياً الحفظة الى تدبر القرآن الكريم وتعلمه، والعمل به، منوهاً الى أن الأوقاف لن تدخر جهداً ي دعم مسيرة القرآن وأهله.

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