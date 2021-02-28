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تربية الوسطى تؤكد على تسخير مواردها لإنجاح عمل لجنة الانتخابات

28 شباط / فبراير 2021 11:09

تربية الوسطى تؤكد على تسخير مواردها لإنجاح عمل لجنة الانتخابات
تربية الوسطى تؤكد على تسخير مواردها لإنجاح عمل لجنة الانتخابات

الوسطى- الرأي

 أكدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي على تسخير كافة مواردها المادية والبشرية في خدمة لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها من اجل انجاح العملية الديمقراطية ولتقديم صورة مشرفة عن شعبنا.

 

 جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومشرفة التدريب رهام البشيتي ووفد من لجنة الانتخابات المركزية على قاعات مركز التدريب التربوي بالوسطى حيث تقوم لجنة الانتخابات بعقد دورات تدريبية لمشرفي وموظفي مرحلة النشر والاعتراض حول إجراءات نشر السجل وكيفية التعامل مع الاعتراضات المحتملة وشرح النماذج المعتمدة لتقديم الاعتراضات، المقرر أن تبدأ في الأول من آذار/ مارس القادم، وتستمر لمدة 3 أيام .


 حمدان رحب بوفد لجنة الانتخابات المركزية وبالمتدربين المشاركين، وشكر اللجنة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها، وأضاف بأن مديرية التربية والتعليم بالوسطى وبتعليمات من وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت ومدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج تؤكد على تعاونها التام مع لجنة الانتخابات لتسهيل عمل طواقمها و لإنجاح هذا العرس الديمقراطي بكافة مراحله.

تربية الوسطى تؤكد على تسخير مواردها لإنجاح عمل لجنة الانتخابات تربية الوسطى تؤكد على تسخير مواردها لإنجاح عمل لجنة الانتخابات
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