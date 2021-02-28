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تعليم الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب على الطلبة من اليوم الأول للدراسة

28 شباط / فبراير 2021 11:14

تعليم الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب على الطلبة من اليوم الأول للدراسة
تعليم الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب على الطلبة من اليوم الأول للدراسة

الوسطى- الرأي

 بدأت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى بتوزيع كتب الفصل الدراسي الثاني على طلابها من اليوم الأول لانطلاق الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021م، وجرت عملية التوزيع مع مراعاة شروط السلامة والتقيد بالإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا.

 
 وأوضح مدير التربية والتعليم خلال جولته على المدارس، أن مديرية التربية والتعليم بالوسطى حرصت على توزيع الكتب على المدارس قبل بداية الفصل الثاني لتتمكن المدارس من توزيعها على الطلبة من اليوم الأول للفصل الدراسي حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم بشكل منتظم.

 

 وأشاد الحاج بجهود قسم الكتب في عملية توزيع الكتب وتنظيمها وفق جداول زمنية محددة،  كما شكر إدارات المدارس والهيئات التدريسية على حرصها على انجاح الفصل الدراسي وتحقيق مصلحة الطلبة عبر الإسراع في تسليم الكتب للطلبة من بداية الفصل.

تعليم الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب على الطلبة من اليوم الأول للدراسة 2 (10) 4 (2) 5 (5)
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