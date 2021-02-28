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قيمة (200.000) شيكل

"هنية" يوقع عقد تشطيب مبنى نادي اتحاد دير البلح مع رئيس البلدية

28 شباط / فبراير 2021 01:08

"هنية" يوقع عقد تشطيب مبنى نادي اتحاد دير البلح مع رئيس البلدية

غزة- الرأي

 وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة،  على عقد بدء تنفيذ مشروع تشطيب مبنى نادي اتحاد دير البلح، مع رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، وشركة (هاي كواليتي) للمقاولات التي ستنفذ المشروع بقيمة (200.000) شيكل، وهي الدفعة الثانية المخصصة للمشروع بقيمة إجمالية (420.000) شيكل.

وجرى توقيع العقد صباح اليوم الأحد، بمقر بلدية دير البلح،ةوحضر التوقيع  معاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح،وعبر هنية عن تقديره للنادي بعد تخصيص المقر القديم لتوسعة مستشفى شهداء الأقصى المجاور، مقابل الانتقال لمقر جديد، وتمنى التوفيق للنادي وخدمة أبناء المدينة.

كما أكد استعداده لدعم الجهود اللازمة لاستكمال مشروع البناء وتهيئة المرافق الرياضية المناسبة لأنشطة النادي، كما أثنى على دور بلدية دير البلح وما يقدمه رئيس البلدية من تسهيلات ومساهمة طيبة في تنفيذ المشروع.


بينما شكر دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، الدعم الذي قدمه د.محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي لإتمام المشروع، كما أشاد الجرو بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى في تطوير المنشٱت الرياضية، وتقديم الدعم لإنشاء مبنى نادي اتحاد دير البلح.

وأوضح أن طواقم البلدية ستقدم كل الدعم للنادي واستكمال البناء والمساعدة في الارتقاء بالنشاط الرياضي وتوفير المساحات المناسبة لممارسة الرياضة.

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